TCHAD

N’Djaména : Un homme détenu après avoir porté secours à une victime d’accident


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 29 Septembre 2025


Une situation judiciaire inhabituelle secoue N'Djaména, où un jeune homme se trouve actuellement détenu après avoir secouru une fillette victime d’un accident de la circulation. L'affaire soulève la question de la protection des bons samaritains et des responsabilités civiles.


  Selon le récit du secouriste, alors qu’il était au bord de la route, il a été témoin d’un accident de moto impliquant une jeune fille, qu'il a rapidement identifiée comme étant la fille de sa voisine.

 
Il a immédiatement porté assistance à la victime, la mettant en sécurité et constatant une fracture au pied. Il l'a ensuite conduite d'urgence dans un centre de santé. À son retour sur les lieux, il a constaté que le conducteur de la moto responsable de l'accident avait pris la fuite.

 
Alertée, la mère de la victime a porté plainte contre le secouriste, l'accusant de coups et blessures volontaires et lui reprochant d'avoir permis à l'auteur réel de l'accident de s'échapper. Malgré les explications du jeune homme, la mère exige qu'il retrouve et livre le motocycliste.
 
Représenté par un avocat, l’accusé a bénéficié du soutien du procureur, qui a rappelé que la loi protège expressément les individus qui portent assistance à une personne en danger.

 
Afin d'éclaircir les faits et de mieux évaluer les circonstances, le tribunal a néanmoins décidé de renvoyer le dossier. La cour a exigé la présence de la fillette victime et de sa mère à la prochaine audience. Cette décision vise à garantir la clarté des débats et à déterminer si l'acte initial était un délit ou, comme l'affirme la défense, un simple acte de civisme et d'assistance.


