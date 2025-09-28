Tchad : Le CEMGA en mission de paix à Modra, Difa al Watan dépose ses armes

Une réunion, marquée par un dépôt des armes, s’est tenue vers 16h30 avec le groupe Difa alwatan, représenté par son chef local, qui a montré une réelle volonté de coopérer pour la paix et le retour de la quiétude. La rencontre a ensuite été élargie à la population de Modra.



Plusieurs personnalités ont pris la parole : le maire, M. Abdessalam Ahmat, le chef de Difa alwatan, M. Abdel-Khader Chidi, le représentant du chef de canton, M. Gordo Okroye, le représentant des jeunes, M. Abbas Mahamat, le sous-préfet de Modra, M. Edji Goulma, ainsi que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Tibesti.



Tous ont exprimé leur gratitude envers Dieu, le président de la République et le CEMGA pour l’avancée du processus de paix. Le général Abakar Abdelkerim Daoud a, de son côté, remercié les participants et le chef de Difa alwatan, se disant heureux d’être parmi eux.