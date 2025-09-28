Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le CEMGA en mission de paix à Modra, Difa al Watan dépose ses armes


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Septembre 2025


Le 28 septembre 2025, tôt le matin à 6h00, le chef d'État-major général des armées (CEMGA), le général Abakar Abdelkerim Daoud, accompagné de sa délégation, a quitté Miski pour la sous-préfecture de Modra. La délégation est arrivée aux environs de 10h30 et a été accueillie par le maire de la ville, M. Abdessalam Ahmat.


Tchad : Le CEMGA en mission de paix à Modra, Difa al Watan dépose ses armes
Une réunion, marquée par un dépôt des armes, s’est tenue vers 16h30 avec le groupe Difa alwatan, représenté par son chef local, qui a montré une réelle volonté de coopérer pour la paix et le retour de la quiétude. La rencontre a ensuite été élargie à la population de Modra.

Plusieurs personnalités ont pris la parole : le maire, M. Abdessalam Ahmat, le chef de Difa alwatan, M. Abdel-Khader Chidi, le représentant du chef de canton, M. Gordo Okroye, le représentant des jeunes, M. Abbas Mahamat, le sous-préfet de Modra, M. Edji Goulma, ainsi que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Tibesti.

Tous ont exprimé leur gratitude envers Dieu, le président de la République et le CEMGA pour l’avancée du processus de paix. Le général Abakar Abdelkerim Daoud a, de son côté, remercié les participants et le chef de Difa alwatan, se disant heureux d’être parmi eux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/09/2025

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères 28/09/2025

Populaires

Tchad : Affaire foncière à N'Djaména — Menaces et intimidations présumées contre des résidents du village Massil Abkoma

28/09/2025

Cameroun : Le RDPC lance sa campagne présidentielle régionale dans le Sud à Ebolowa

28/09/2025

Tchad : La CASAC apporte son soutien au projet de révision de la Constitution et salue l'accord de paix de Miski

28/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter