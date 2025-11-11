Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERVIEW

Droits de l’homme : Le statut B de la CNDH, un encouragement à poursuivre les réformes


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Novembre 2025


L’examen de la candidature du Tchad, le 27 octobre 2025, par le Sous-comité d’accréditation des institutions nationales des droits de l’homme, a abouti à l’attribution du statut B à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Ce résultat représente une reconnaissance partielle qui accorde à l’institution tchadienne certains avantages et prérogatives au sein des instances internationales.


Rotta Dingamadji Carlos, rapporteur général de la CNDH.
Rotta Dingamadji Carlos, rapporteur général de la CNDH.
Selon Rotta Dingamadji Carlos, rapporteur général de la CNDH, ce statut permet à la commission « d’être observatrice sans droit de vote dans les instances internationales traitant des droits humains ». Concrètement, la CNDH peut assister aux travaux, intervenir dans certaines discussions, mais sans pouvoir participer aux décisions ni aux votes relatifs aux orientations ou recommandations.

Le rapporteur général précise que le statut B est accordé lorsqu’une institution ne satisfait pas encore pleinement aux Principes de Paris, mais manifeste une réelle volonté de se conformer aux standards internationaux. Il peut également être attribué lorsque la documentation soumise à l’évaluation n’est pas jugée suffisamment complète pour justifier une accréditation au statut A.

Dans le cas de la CNDH, ce statut implique l’obligation de mettre en œuvre les quatre recommandations formulées par le Sous-comité d’accréditation au cours de l’année à venir, afin de pouvoir prétendre à une réévaluation et à l’obtention du statut A lors du prochain cycle.

« Le statut B confère à la CNDH un rôle consultatif lui permettant d’être associée aux débats et aux échanges d’expériences », a souligné M. Rotta Dingamadji Carlos.

Ainsi, cette étape intermédiaire marque à la fois une reconnaissance du travail accompli et un appel à poursuivre les réformes structurelles, institutionnelles et procédurales nécessaires pour atteindre une conformité totale aux normes internationales. Elle constitue un signal fort en faveur du renforcement de la légitimité et de la crédibilité de la CNDH sur la scène internationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Accréditation internationale : La CNDH prend acte de son statut B et s’engage à travailler pour obtenir le statut A

Accréditation internationale : La CNDH prend acte de son statut B et s’engage à travailler pour obtenir le statut A

Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative 10/11/2025

Populaires

Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé

10/11/2025

Accréditation internationale : La CNDH prend acte de son statut B et s’engage à travailler pour obtenir le statut A

10/11/2025

Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter