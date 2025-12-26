Salamat : Le Conseil provincial trace la feuille de route pour 2026

Le point central de cette session est l'examen et l'adoption du budget pour l'exercice 2026. Ce document financier ne se limite pas à des chiffres ; il représente les ambitions de la province en matière d'infrastructures, de services sociaux et de croissance économique. Pour le Premier secrétaire de séance, Assafi Mahamat Hisseiny, l'objectif est clair : transformer les acquis institutionnels en bénéfices directs pour les habitants des trois départements.



Outre les questions financières, le Conseil s'attaque à la révision de son organigramme. Cette réforme structurelle vise à rendre l'administration provinciale plus agile, éliminant les lourdeurs bureaucratiques pour une gestion transparente des ressources. C'est un appel à tous les collaborateurs et services déconcentrés de l'État pour une synergie d'action sans précédent.



L'ouverture des travaux a été l'occasion de réaffirmer le principe de la gouvernance participative. En rapprochant l'État des citoyens, les autorités entendent offrir aux populations les moyens de décider de leur propre avenir. Le renforcement du contrat social, prôné par le Délégué provincial, repose sur une responsabilité partagée entre les élus et les citoyens pour une province du Salamat prospère et unie.

