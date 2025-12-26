RCA : Arbre de Noël 2025, le couple présidentiel remet des jouets aux enfants à Bangui

Le couple présidentiel centrafricain Brigitte et Faustin Archange Touadera a honoré les enfants des arrondissements de Bangui, à l’occasion de la fête de Noël le 25 décembre 2025.



En effet, une grande distribution des jouets a eu lieu sur le terrain de football de Bonga-Bonga dans le 1er arrondissement de Bangui.



Cette cérémonie traditionnelle de l'Arbre de Noël édition 2025 a pour objectif de donner le sourire aux enfants dont des orphelins et enfants démunis venus de différents arrondissements de Bangui et ses environs, en leur offrant des jouets de diverses natures selon leurs âges et sexes. Ce geste significatif et affectif témoigne à suffisance du penchant humaniste du couple présidentiel, à l'occasion de cette fête de Noël où des enfants devraient recevoir des cadeaux sympathiques de leurs parents.



Le président de la République n'a pas caché sa joie au regard de la mobilisation importante des enfants, filles et garçons, de tous âges, de tous arrondissements ainsi que des associations et mouvements de soutien au Pr Faustin Archange Touadera ainsi qu'à la candidate du MCU à la députation dans le 1er arrondissement, Mme Prisca Mamadou.



Le président de la République était entouré dans cette cérémonie du Premier ministre, Félix Moloua, de certains membres du gouvernement, des membres du cabinet de la Présidence de la République, de la Primature et de la Fondation Cri de Cœur d’une mère de la Première Dame Brigitte Touadera ainsi que des membres du bureau politique du MCU et associations de soutien, venus massivement soutenir cette vision politique du président de la République, chef de l’Etat.