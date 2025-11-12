Tchad : installation de l’équipe dirigeante de l’Université du Lac Tchad

L’Université du Lac Tchad, récemment créée, vient de se doter officiellement de son équipe dirigeante.



C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province du lac, le général Saleh Haggar Tidjani qui a présidé ce matin à Bol, la cérémonie d’installation, en présence des autorités administratives, académiques et communales.



La nouvelle équipe dirigeante se compose du président de l’Université, Pr Ndadoum Djeko Magloire, du vice-président chargé des enseignements, du vice-président chargé de la recherche et des études doctorales, ainsi que du secrétaire général. Ils sont accompagnés du recteur de l’Académie du Nord-Ouest, le Pr Ahmed Mohamed Mohadjir. Le maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye a souhaité la bienvenue à l’ensemble des invités et s’est réjoui de la création de cette université dans la province.



Selon lui, l’Université du Lac Tchad représente une opportunité majeure pour la jeunesse locale, longtemps contrainte de parcourir de longues distances, pour poursuivre l’enseignement supérieur. Le recteur de l’Académie du Nord-Ouest, Ahmed Mohammed Mohadjir a rappelé les enjeux liés à l’implantation d’une université dans une zone stratégique comme la province du Lac.



Il a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif, non seulement des autorités académiques et administratives, mais également de la communauté, pour assurer le bon fonctionnement de l’institution et la qualité de la formation. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani a appelé les nouveaux responsables à placer le sérieux, la rigueur et l’excellence au cœur de leur mission.



Par ailleurs, il a souligné que la création de l’Université du Lac Tchad s’inscrit dans la vision nationale de renforcement de l’accès à l’éducation supérieure et de promotion de la recherche scientifique. Il les a encouragés à travailler pour faire de cette université, un pôle d’excellence au service du développement régional et national.



En attendant l’achèvement des infrastructures universitaires propres, les cours débuteront provisoirement à l’École Normale des Instituteurs (ENI) de Bol, où seront accueillis les premiers étudiants de la première année. Avec cette installation, la province du Lac marque une nouvelle étape dans son développement éducatif, offrant à sa jeunesse un horizon d’avenir plus proche, plus accessible et porteur d’espoir.