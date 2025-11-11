Tchad : au Mandoul, le PATN forme les membres du Comité provincial de gestion de plaintes

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation numérique au Tchad (PATN), les membres du Comité provincial de gestion de plaintes sont non seulement formés sur les procédures de gestion de plaintes, mais aussi dotés en consommables bureautiques.



Cette formation financée par la Banque mondiale qui concerne les membres du Comité provincial de gestion de plaintes composé des conseillers provinciaux et communaux, des délégués provinciaux et chefs de services déconnecté de l'État, des organisations des femmes et des jeunes est assurée par la mission conjointe du spécialiste en développement social, Seibou Siri et l’expert en sauvegarde environnementale Mahamat Tahir Hassane.



Le chef de mission, par ailleurs spécialiste en développement social Seibou Siri dans son intervention, martèle que ce mécanisme est un atout important pour la communication d'être informée en temps réel des activités du projet, mais un outil de transparence et de recevabilité.



Pour lui, c'est une exigence internationale pour le partage d'information et pour l'implication de la communauté dans la gouvernance locale.