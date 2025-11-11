Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’Assemblée nationale félicite le président Mahamat Idriss Deby pour la réussite du PND « Tchad Connexion 2030 »


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2025



Dans un communiqué officiel n°010/PAN/2025, l’Assemblée nationale du Tchad a salué la réussite du Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », lancé à Abu Dhabi sous la conduite du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Sous le leadership du chef de l’État, le Tchad est parvenu à mobiliser plus de 20,5 milliards de dollars américains sur un objectif global de 30 milliards de dollars, un résultat qui marque, selon l’Assemblée, « une étape décisive vers la transformation économique et sociale du pays ».

Le Parlement tchadien a également exprimé sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis, pour « la coopération exemplaire et le soutien constant accordés au Tchad » dans le cadre de cette rencontre internationale de haut niveau.

L’Assemblée nationale a remercié l’ensemble des partenaires techniques, financiers et investisseurs privés pour leur engagement en faveur du développement durable du Tchad, tout en réaffirmant sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre du PND à travers les mesures législatives nécessaires.

Signé par le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, le communiqué met en avant la volonté du Parlement de soutenir activement les réformes économiques et sociales engagées par le gouvernement, afin de faire du PND « Tchad Connexion 2030 » un véritable levier de modernisation nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
