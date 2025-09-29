Tchad : Interdiction de la marche du Parti Les Réformateurs à Walia

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a annoncé, à travers un arrêté signé le 24 septembre 2025 par le ministre Ali Ahmat Aghabache, l’interdiction de la marche projetée par le Parti Les Réformateurs (PLR). Cette manifestation devait se tenir le 6 octobre 2025 à Walia barrière, dans la commune du 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.



Motifs de l’interdiction



Selon l’arrêté n°366/PR/PM/MSPI/SG/2025, deux raisons principales justifient cette décision : Le non-respect des dispositions de l’article 6, alinéas 5 et 6 de l’Ordonnance n°011/PR/2023 du 1er août 2023, relative aux manifestations sur la voie publique ; Le risque de troubles à l’ordre public.



Le texte précise que tout manquement aux dispositions de l’arrêté engage la responsabilité des organisateurs devant les juridictions compétentes, notamment en cas de casses, d’infractions ou de débordements liés à la manifestation interdite.