TCHAD

Human Rights Watch dément tout refus de visa au Tchad visant son directeur pour l’Afrique centrale


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 29 Septembre 2025


Contrairement à certaines informations relayées par des blogs tchadiens, les autorités du Tchad n’ont pas refusé à deux reprises un visa d’entrée à Lewis Mudge, directeur pour l’Afrique centrale de Human Rights Watch (HRW).


L’organisation internationale a rejeté en bloc cette rumeur. « Depuis l’entrée en vigueur des mesures de réciprocité entre le Tchad et les États-Unis, je n’ai introduit aucune demande de visa pour le Tchad. Cette information est totalement fausse, c’est une fake news », a déclaré Lewis Mudge, lundi, à Alwihda Info.

Chercheur chevronné, Mudge consacre depuis plus de 17 ans son travail à l’Afrique centrale. Il est l’auteur de nombreux rapports publiés par Human Rights Watch et ses analyses sont régulièrement reprises par la presse internationale. Sa véritable passion demeure cependant le travail de terrain et la compréhension des impacts humains des violations des droits fondamentaux.

Pour rappel, en juin dernier, le Tchad avait suspendu la délivrance de visas aux ressortissants américains, au nom de la « réciprocité », après avoir appris qu’il figurait parmi la douzaine de pays concernés par des restrictions de voyage imposées par les États-Unis.


