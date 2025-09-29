Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le HCR et l’IN3SI signent un accord pour l’éducation des jeunes réfugiés


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


L’UNHCR Tchad (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et l’Institut National Supérieur du Sahara et du Sahel d'Iriba (IN3SI) ont signé, ce 29 septembre 2025, un mémorandum d’entente crucial. Cet accord vise à faciliter l'accès des jeunes réfugiés à l'éducation tertiaire de l'IN3SI.


Tchad : Le HCR et l’IN3SI signent un accord pour l’éducation des jeunes réfugiés


 

Objectifs de l'accord : Égalité d'accès aux filières stratégiques

 
Ce mémorandum d’entente établit les modalités d’études des étudiants réfugiés à l'IN3SI, en leur accordant un traitement similaire à celui des étudiants tchadiens.

 
L'objectif est d'intégrer les jeunes réfugiés dans des filières d'avenir et essentielles pour le développement régional :
  • Énergies nouvelles et renouvelables
  • Génie rural
  • Génie minier et géologie
 

Inscrire l'éducation des réfugiés dans la durée

 
Cette initiative s'inscrit dans les efforts plus larges du HCR pour améliorer l'accès des réfugiés à l'éducation tertiaire au Tchad. L'institution a déjà œuvré en ce sens en 2025, où elle a octroyé des bourses à des étudiants réfugiés et tchadiens pour étudier à l'IN3SI.

 
La signature de cet accord représente une étape significative pour l’inclusion des réfugiés, leur offrant des opportunités concrètes de formation professionnelle et académique pour devenir des acteurs du développement futur de leur région d'accueil ou d'origine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


