Tchad : Le HCR et l’IN3SI signent un accord pour l’éducation des jeunes réfugiés

Objectifs de l'accord : Égalité d'accès aux filières stratégiques

Énergies nouvelles et renouvelables

Génie rural

Génie minier et géologie

Inscrire l'éducation des réfugiés dans la durée

Ce mémorandum d’entente établit les modalités d’études des étudiants réfugiés à l'IN3SI, en leur accordant un traitement similaire à celui des étudiants tchadiens.L'objectif est d'intégrer les jeunes réfugiés dans des filières d'avenir et essentielles pour le développement régional :Cette initiative s'inscrit dans les efforts plus larges du HCR pour améliorer l'accès des réfugiés à l'éducation tertiaire au Tchad. L'institution a déjà œuvré en ce sens en 2025, où elle a octroyé des bourses à des étudiants réfugiés et tchadiens pour étudier à l'IN3SI.La signature de cet accord représente une étape significative pour l’inclusion des réfugiés, leur offrant des opportunités concrètes de formation professionnelle et académique pour devenir des acteurs du développement futur de leur région d'accueil ou d'origine.