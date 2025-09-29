Tchad : L’Université de Moundou en deuil après le décès de M. Djinoudji Cendres





M. Djinoudji Cendres s’est éteint ce jour, 29 septembre 2025, à l’hôpital de Moundou, des suites d’une maladie. Son départ laisse un grand vide au sein de l’Université, où il a servi avec dévouement, compétence et un esprit d’équipe exemplaire.





En cette douloureuse circonstance, le Président de l’Université, le Pr MBAINAIBEYE Jérôme, au nom de l’ensemble du personnel enseignant, administratif et des étudiants, adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu et apprécié.

Que son âme repose en paix.