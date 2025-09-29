RCA : Retour triomphal à Bangui pour le Président Touadéra après une tournée diplomatique fructueuse

Un succès économique retentissant à Casablanca

Partenariats renforcés à Londres et plaidoyer à l’ONU

Plaidé pour une réforme du système de veto, dénonçant les injustices subies par les pays africains.

Proposé la création d'un fonds mondial de prévention des conflits.

Accueilli triomphalement à l’Aéroport International Bangui M’Poko par une foule nombreuse et les plus hautes autorités du pays, le Chef de l’État a qualifié le voyage de « bénéfique et porteur d’espoir ».Le Président Touadéra a souligné la performance exceptionnelle réalisée lors de la Table Ronde des Investisseurs organisée à Casablanca autour du Plan National de Développement (PND).La RCA a réussi à obtenir un engagement record de 9 milliards de dollars, dépassant largement l’objectif initial de 8 milliards de dollars. Cette mobilisation financière est saluée comme un succès diplomatique et économique majeur pour le pays.Le séjour à Londres a permis au Chef de l’État d'établir de nouveaux liens diplomatiques avec le Royaume-Uni et de promouvoir les opportunités d’investissement en Centrafrique. Le Président a assuré que ces rencontres ont été « riches en enjeux économiques » et que les accords obtenus sont déterminants pour booster l'économie nationale.À l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le Président de la République a centré son intervention sur la réforme de la gouvernance mondiale. Il a notamment :Au terme de son adresse à la presse, le Président Touadéra a invité le Chef du Gouvernement et les Ministres sectoriels concernés à se pencher sérieusement sur l'ensemble des projets pour lesquels des accords ont été obtenus, afin d'accélérer leur mise en œuvre pour le bien-être de la population centrafricaine.