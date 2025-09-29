Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Retour triomphal à Bangui pour le Président Touadéra après une tournée diplomatique fructueuse


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le Président de la République centrafricaine, Professeur Faustin Archange Touadéra, a regagné Bangui ce dimanche 28 septembre 2025, clôturant une longue tournée internationale qui l’a mené successivement à Abu Dhabi, Casablanca, Londres et New York. L’objectif de ce voyage était clair : mobiliser des financements, renforcer les partenariats et défendre les intérêts de la RCA sur la scène mondiale.


RCA : Retour triomphal à Bangui pour le Président Touadéra après une tournée diplomatique fructueuse



  Accueilli triomphalement à l’Aéroport International Bangui M’Poko par une foule nombreuse et les plus hautes autorités du pays, le Chef de l’État a qualifié le voyage de « bénéfique et porteur d’espoir ».
 

Un succès économique retentissant à Casablanca

 
Le Président Touadéra a souligné la performance exceptionnelle réalisée lors de la Table Ronde des Investisseurs organisée à Casablanca autour du Plan National de Développement (PND).

 
La RCA a réussi à obtenir un engagement record de 9 milliards de dollars, dépassant largement l’objectif initial de 8 milliards de dollars. Cette mobilisation financière est saluée comme un succès diplomatique et économique majeur pour le pays.
 

Partenariats renforcés à Londres et plaidoyer à l’ONU

 
Le séjour à Londres a permis au Chef de l’État d'établir de nouveaux liens diplomatiques avec le Royaume-Uni et de promouvoir les opportunités d’investissement en Centrafrique. Le Président a assuré que ces rencontres ont été « riches en enjeux économiques » et que les accords obtenus sont déterminants pour booster l'économie nationale.

 
À l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le Président de la République a centré son intervention sur la réforme de la gouvernance mondiale. Il a notamment :
  • Plaidé pour une réforme du système de veto, dénonçant les injustices subies par les pays africains.
  • Proposé la création d'un fonds mondial de prévention des conflits.
Au terme de son adresse à la presse, le Président Touadéra a invité le Chef du Gouvernement et les Ministres sectoriels concernés à se pencher sérieusement sur l'ensemble des projets pour lesquels des accords ont été obtenus, afin d'accélérer leur mise en œuvre pour le bien-être de la population centrafricaine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/09/2025

Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle

Tchad : L’Intelligence Artificielle, entre essor du savoir et risque de paresse intellectuelle

Tchad : Lutte contre le choléra à N’Djaména, la Tchad Health Foundation lance une caravane de sensibilisation Tchad : Lutte contre le choléra à N’Djaména, la Tchad Health Foundation lance une caravane de sensibilisation 28/09/2025

Populaires

Tchad : Soutenance de Master à l’Université Roi Fayçal — L’influence d’Alwihda Info sur l’opinion publique décortiquée

28/09/2025

Tchad : Le Hadjer-Lamis, nouveau poumon énergétique de N’Djaména avec la centrale photovoltaïque Noor Tchad

28/09/2025

Gabon / Cuba : Le Président Oligui Nguema signe trois accords majeurs à La Havane

28/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter