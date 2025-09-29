Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Directrice générale de la Protection civile renforce les capacités de leadership local au Japon


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Mme Zénab Mahamat Adoum, Directrice générale de la Protection civile au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a participé à un programme de formation internationale au Japon, du 16 au 29 septembre 2025.


  Accompagnée de M. Grégoire Guimbé, cadre du ministère, elle a pris part à la session organisée par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), axée sur le « renforcement de la confiance à travers le développement des capacités des dirigeants locaux ».
 

Résilience et cohésion au cœur du programme JICA

 
Ce programme a réuni plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et la Mauritanie.


La formation visait à démontrer l'importance d'une approche intégrée pour le développement. Selon les principes enseignés, la reconstruction, la cohésion sociale et le développement durable nécessitent une base solide reposant sur :
  • La résilience locale.
  • La participation citoyenne.
  • Le soutien institutionnel.
Pour le Tchad, la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre devrait contribuer à renforcer la confiance entre les populations et leurs dirigeants, un facteur clé pour un développement harmonieux et inclusif.
Peter Kum
