Tchad : La Directrice générale de la Protection civile renforce les capacités de leadership local au Japon

Accompagnée de M. Grégoire Guimbé, cadre du ministère, elle a pris part à la session organisée par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), axée sur le « renforcement de la confiance à travers le développement des capacités des dirigeants locaux ».
Résilience et cohésion au cœur du programme JICA
Ce programme a réuni plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et la Mauritanie.
La formation visait à démontrer l'importance d'une approche intégrée pour le développement. Selon les principes enseignés, la reconstruction, la cohésion sociale et le développement durable nécessitent une base solide reposant sur :
- La résilience locale.
- La participation citoyenne.
- Le soutien institutionnel.