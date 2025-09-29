Tchad : La Directrice générale de la Protection civile renforce les capacités de leadership local au Japon

Résilience et cohésion au cœur du programme JICA

La résilience locale .

. La participation citoyenne .

. Le soutien institutionnel.

Accompagnée de M. Grégoire Guimbé, cadre du ministère, elle a pris part à la session organisée par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), axée sur le « renforcement de la confiance à travers le développement des capacités des dirigeants locaux ».Ce programme a réuni plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et la Mauritanie.La formation visait à démontrer l'importance d'une approche intégrée pour le développement. Selon les principes enseignés, la reconstruction, la cohésion sociale et le développement durable nécessitent une base solide reposant sur :Pour le Tchad, la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre devrait contribuer à renforcer la confiance entre les populations et leurs dirigeants, un facteur clé pour un développement harmonieux et inclusif.