Applesse Kamma : La voix qui unit les cœurs en concert le 04 octobre







Fils de pasteur, l'artiste a su façonner un style authentique qui touche des millions de personnes, notamment grâce à son titre viral « Je me promenais au nom de Jésus ».





À travers ses chants inspirés des Écritures, Applesse Kamma entend rassembler le public au-delà des différences. « Ce concert n’est pas seulement un spectacle, c’est une rencontre pour unir le peuple autour de la foi et de l’espérance », affirme l'artiste avec humilité. Ce rendez-vous s'annonce comme une occasion unique de partage et d'unité.