TCHAD

Applesse Kamma : La voix qui unit les cœurs en concert le 04 octobre


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 29 Septembre 2025


Applesse Kamma, auteur-compositeur et figure montante du gospel contemporain, se produira en concert le 04 octobre prochain lors d'un événement qui promet d’être un moment d'élévation spirituelle et de communion fraternelle.


  Fils de pasteur, l'artiste a su façonner un style authentique qui touche des millions de personnes, notamment grâce à son titre viral « Je me promenais au nom de Jésus ».

 
À travers ses chants inspirés des Écritures, Applesse Kamma entend rassembler le public au-delà des différences. « Ce concert n’est pas seulement un spectacle, c’est une rencontre pour unir le peuple autour de la foi et de l’espérance », affirme l'artiste avec humilité. Ce rendez-vous s'annonce comme une occasion unique de partage et d'unité.


