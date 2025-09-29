Transport aérien : Le Maroc et le Niger renforcent leur coopération en aviation civile

Un allié stratégique pour le lancement de Niger Air International

La sécurité aérienne et la sûreté.

La formation des cadres techniques et administratifs.

L’échange d’expertise entre les autorités des deux pays.

Enjeux : Souveraineté et intégration régionale

Ce partenariat est d’une importance stratégique majeure pour le Niger, qui prépare le lancement de sa future compagnie nationale, Niger Air International. Le Maroc, grâce à l'expertise reconnue de Royal Air Maroc et à ses infrastructures aéroportuaires développées, est un allié clé dans ce projet.Le mémorandum se concentre sur plusieurs domaines essentiels :L’enjeu de cet accord dépasse le simple cadre technique. Il vise à garantir la viabilité économique du projet de compagnie aérienne, à sécuriser le transfert de compétences et à positionner l'initiative dans une logique de désenclavement et d’intégration régionale.Ce mémorandum bilatéral illustre la montée en puissance d’une diplomatie aérienne africaine, faisant du ciel un levier essentiel de souveraineté et de développement pour les nations du continent.