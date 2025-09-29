Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Transport aérien : Le Maroc et le Niger renforcent leur coopération en aviation civile


Alwihda Info | Par - 30 Septembre 2025


En marge de la 42ᵉ Assemblée de l’OACI à Montréal, le Maroc et le Niger ont signé un mémorandum d’entente visant à intensifier leur coopération technique dans le secteur de l'aviation civile. L’accord a pour ambition claire d’élever le Niger aux standards internationaux de sûreté et de sécurité aérienne.


Transport aérien : Le Maroc et le Niger renforcent leur coopération en aviation civile


 

Un allié stratégique pour le lancement de Niger Air International

 
Ce partenariat est d’une importance stratégique majeure pour le Niger, qui prépare le lancement de sa future compagnie nationale, Niger Air International. Le Maroc, grâce à l'expertise reconnue de Royal Air Maroc et à ses infrastructures aéroportuaires développées, est un allié clé dans ce projet.

 
Le mémorandum se concentre sur plusieurs domaines essentiels :
  • La sécurité aérienne et la sûreté.
  • La formation des cadres techniques et administratifs.
  • L’échange d’expertise entre les autorités des deux pays.
 

Enjeux : Souveraineté et intégration régionale

 
L’enjeu de cet accord dépasse le simple cadre technique. Il vise à garantir la viabilité économique du projet de compagnie aérienne, à sécuriser le transfert de compétences et à positionner l'initiative dans une logique de désenclavement et d’intégration régionale.

 
Ce mémorandum bilatéral illustre la montée en puissance d’une diplomatie aérienne africaine, faisant du ciel un levier essentiel de souveraineté et de développement pour les nations du continent.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Tchad : Le DGITA exhorte les entreprises à accélérer les travaux de la pénétrante nord

Tchad : Le DGITA exhorte les entreprises à accélérer les travaux de la pénétrante nord

Tchad : Inauguration d'une centrale d'oxygène à Mongo au service de trois provinces Tchad : Inauguration d'une centrale d'oxygène à Mongo au service de trois provinces 29/09/2025

Populaires

N’Djaména : Un homme détenu après avoir porté secours à une victime d’accident

29/09/2025

Tchad : N’Djaména asphyxiée par les embouteillages, la circulation devient un défi quotidien

29/09/2025

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter