Le ministre Abakar Rozzi Teguil appelle à déclassifier le nord du Tchad des "zones rouges"

Après avoir pris part à la célébration de la Journée mondiale du Tourisme aux lacs d’Ounianga, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le ministre a souligné l’importance exceptionnelle de l’Ennedi, qui abrite deux sites inscrits : les lacs d’Ounianga et le massif de l’Ennedi. Ces trésors, a-t-il rappelé, constituent « un héritage universel et une responsabilité collective », nécessitant la coopération étroite des provinces de l’Ennedi Est et Ouest ainsi que l’appui de l’État et des partenaires.



Le ministre a insisté sur le potentiel du tourisme durable comme moteur de développement local, capable de créer des emplois pour les jeunes, des revenus pour les artisans et des opportunités pour les femmes. Dans le cadre du Plan national de développement Tchad Connexion 2030, le gouvernement, sous l’impulsion du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, place le tourisme parmi les priorités stratégiques.



Concrètement, le ministère s’engage à soutenir les autorités locales par un appui technique et institutionnel, à mobiliser des ressources pour renforcer la gestion des sites, à promouvoir l’Ennedi à l’international et à veiller à ce que les communautés locales bénéficient directement des retombées du tourisme.



Lançant un appel à l’unité et à la paix, Abakar Rozzi Teguil a rappelé que « sans cohésion, il n’y a pas de tourisme viable ». Il a également exhorté les autorités françaises à revoir la carte sécuritaire du Quai d’Orsay, afin de déclassifier les zones rouges qui pénalisent l’image touristique du Tchad.



Le ministre a enfin salué l’action des autorités locales et d’African Parks Network dans la conservation des réserves et parcs du pays, appelant à faire de l’Ennedi « un sanctuaire préservé, une vitrine internationale et un moteur de prospérité locale ».