AFRIQUE

RCA : La Roumanie s’engage à renforcer sa coopération militaire, notamment dans la formation


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience en fin de journée du lundi 29 septembre 2025 une délégation d’officiers militaires de la Roumanie, conduite par le Chef d’État-Major, le Général Gheorghiță Vlad.


  L'objectif principal de cette rencontre était de discuter du renforcement de la coopération militaire entre les deux nations. L’audience s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de l’Union Européenne, Diego Escalona Paturel, et du Ministre Conseiller Diplomatique, Stanislas Moussa Kembe.
 

L'axe majeur de la coopération : la formation militaire

 
Le Général Gheorghiță Vlad a exprimé la volonté de la Roumanie de consolider ses liens avec la RCA dans le secteur de la défense. L'accent sera mis sur le domaine de la formation.

 
« J’ai pu exposer au Président de la République le souhait de la Roumanie de pouvoir renforcer la coopération entre nos deux pays dans le secteur de la défense. Nous allons travailler sur la question de la formation car nous sommes disposés à accueillir des élèves stagiaires centrafricains dans nos institutions militaires en Roumanie », a déclaré le Chef d’État-Major roumain.



Les échanges ont également porté sur l’EUTM-RCA (Mission de formation de l’Union Européenne en République Centrafricaine), à laquelle la Roumanie contribue activement. Le Général Vlad a ajouté :
« Nous avons annoncé au Président de la République notre intention de poursuivre la coopération et la contribution de la Roumanie pour renforcer les liens entre l’Union Européenne et la République Centrafricaine, notamment pour la formation des sous-officiers et bientôt pour les officiers ».


Il est à noter que c’est pour la troisième fois qu’un Général roumain dirige la mission militaire de l’Union Européenne en République Centrafricaine, témoignant de l'engagement continu de Bucarest dans la stabilité et la professionnalisation des Forces Armées Centrafricaines.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


