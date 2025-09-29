RCA : La Roumanie s’engage à renforcer sa coopération militaire, notamment dans la formation

L'axe majeur de la coopération : la formation militaire

« J’ai pu exposer au Président de la République le souhait de la Roumanie de pouvoir renforcer la coopération entre nos deux pays dans le secteur de la défense. Nous allons travailler sur la question de la formation car nous sommes disposés à accueillir des élèves stagiaires centrafricains dans nos institutions militaires en Roumanie », a déclaré le Chef d’État-Major roumain.

« Nous avons annoncé au Président de la République notre intention de poursuivre la coopération et la contribution de la Roumanie pour renforcer les liens entre l’Union Européenne et la République Centrafricaine, notamment pour la formation des sous-officiers et bientôt pour les officiers ».

L'objectif principal de cette rencontre était de discuter du renforcement de la coopération militaire entre les deux nations. L’audience s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de l’Union Européenne, Diego Escalona Paturel, et du Ministre Conseiller Diplomatique, Stanislas Moussa Kembe.Le Général Gheorghiță Vlad a exprimé la volonté de la Roumanie de consolider ses liens avec la RCA dans le secteur de la défense. L'accent sera mis sur le domaine de la formation.Les échanges ont également porté sur l’EUTM-RCA (Mission de formation de l’Union Européenne en République Centrafricaine), à laquelle la Roumanie contribue activement. Le Général Vlad a ajouté :Il est à noter que c’est pour la troisième fois qu’un Général roumain dirige la mission militaire de l’Union Européenne en République Centrafricaine, témoignant de l'engagement continu de Bucarest dans la stabilité et la professionnalisation des Forces Armées Centrafricaines.