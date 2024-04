RCA : Réchauffement des relations entre Bangui et Paris

Les deux dirigeants ont examiné les relations entre la France et la République centrafricaine (RCA). Cela marque un effort pour renforcer les liens entre les deux pays après des années de tension.



Ils ont également discuté de la situation en Centrafrique et dans la région. La RCA a été confrontée à des défis tels que la guerre civile, les violations des droits humains et la réduction de l’espace démocratique.



Les présidents ont adopté une feuille de route pour guider leurs efforts de coopération et de collaboration future. Cette feuille de route vise à renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre les deux nations.



Cette réunion témoigne de l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour promouvoir la stabilité, la paix et le développement dans la région.