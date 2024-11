RCA - Russie : Un partenariat renforcé au service du développement

Participation de la République Centrafricaine

La République Centrafricaine a participé à ce sommet avec une délégation importante, comprenant Aurélien Simplice Kongbelet Zingas, ministre de l'Éducation nationale, Sylvie Baïpo Témon, ministre des Affaires étrangères, Thierry Patrick Akoloza, ministre du Commerce et Pascal Bida Koyagbélé, conseiller présidentiel.



Rencontres Diplomatiques

Lors de la conférence, Sylvie Baïpo Témon a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre fructueuse, deux accords ont été signés :

Accord sur le régime d'exemption de visa entre la République Centrafricaine et la Russie.

Mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.





Engagement dans le Domaine de l'Éducation

Le ministre d’État chargé de l’Éducation nationale, Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas, a également pris la parole lors de la conférence. Il a exprimé sa profonde gratitude envers la Fédération de Russie pour son soutien historique dans le domaine de l’éducation. Il a souligné que, sous la Très Haute Impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Faustin Archange Touadera, le pays aspire à redynamiser et renforcer ce partenariat éducatif stratégique.



Consolidation des Relations

Ce sommet russo-africain représente une opportunité pour consolider les bonnes relations entre la République Centrafricaine et la Russie, tout en élargissant le volume de coopération que les deux parties ont connu ces dernières années.