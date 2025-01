RCA-Russie : le président Touadera en visite à Moscou

Le président de la République centrafricaine est arrivé le15 janvier 2025 en visite officielle à Moscou capitale de la Fédération de Russie. Il a été accueilli très chaleureusement à sa descente d'avion par le vice-ministre Russe des Affaires étrangères Mikhaïl Léonidovitch Bogdanov avec les honneurs militaires.



La grande communauté centrafricaine présente dans la Fédération de Russie s'est déplacée massivement pour recevoir le chef de l’État centrafricain. L'invitation du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine adressée à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra témoigne de l'excellence des relations de coopération qui existent entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie.



Cette visite officielle répond à la volonté des deux chefs d’État de franchir un nouveau palier dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Les succès obtenus dans la coopération en matière de défense plaident pour une diversification de ce partenariat, notamment dans les domaines prioritaires comme le commerce, l'agriculture, l'éducation et les mines et la géologie.



Une grande rencontre était prévue ce jeudi 16 janvier 2025 au Kremlin, suivie d'un tête-à-tête qui permettra aux deux chefs d’État de donner l'impulsion nécessaire à la consolidation de cette coopération.