RCA : Validation de l'avant-projet détaillé du corridor régional Centrafrique-Ouganda

Cette initiative ambitieuse prévoit la création d'une route moderne à double voie, conçue pour dynamiser les échanges commerciaux et faciliter la mobilité des personnes et des biens à travers cette région stratégique.





Acteurs Clés Présents lors de la Validation





La validation de cet avant-projet s'est déroulée en présence de plusieurs acteurs majeurs impliqués dans sa conception et sa future réalisation, notamment :



Les représentants des ministères des Travaux publics et du Plan des pays concernés.

L'entreprise qui sera chargée de la mise en œuvre de ce projet d'envergure.

La direction générale des marchés publics, garant de la transparence et de la bonne exécution des contrats.

Des députés des différentes préfectures qui seront traversées par ce corridor régional.



Impact et Importance du Projet pour la Région





Ce corridor régional revêt une importance capitale pour l'amélioration significative des infrastructures de transport dans cette partie de l'Afrique centrale. Le bitumage de cette route est attendu pour engendrer des bénéfices considérables, tels que :



La facilitation et la croissance du commerce inter-états.

La réduction substantielle des temps de trajet pour les voyageurs et les marchandises.

Le renforcement des liens économiques, sociaux et culturels entre les pays voisins.

Un soutien concret au développement économique et social des zones traversées, en ouvrant de nouvelles opportunités.



Ce projet ambitieux représente une avancée significative dans les efforts de connectivité régionale et de promotion d'un développement durable et inclusif pour la République centrafricaine, l'Ouganda et le Soudan du Sud.