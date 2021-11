RCA : enquête exigée suite à l’incident du contingent égyptien de la MINUSCA

Selon un communiqué officiel rendu public ce 3 novembre 2021 et signé du porte-parole du gouvernement centrafricain, Dr serge Ghislain Djorie, « le gouvernement centrafricain regrette l’incident qui s’est produit le 1er novembre 2021 à 14 heures 30, dans les environs de la résidence du président de la République ».



En effet, un des trois minibus de la MINUSCA qui rentrait de l’aéroport Bangui M’poko en convoi unique à leur base située non loin du domicile du président de la République, se serait égaré sur son parcours. Le chauffeur, qui semblait ne pas connaitre le chemin, s’est retrouvé dans le dernier périmètre interdit, c’est-à-dire la zone de sécurité de la résidence du chef de l’Etat. Le communiqué du gouvernement rapporte que « dans le véhicule les occupants prenaient des photos de la résidence ».



La garde présidentielle qui s’en est rendu compte a alors tenté d’interpeller le chauffeur qui a refusé d’obtempérer, tout en prenant la fuite. Dans sa course effrénée, il ira heurter mortellement la jeune fille, en la trainant sur plus de 20 mètres. Des tirs de sommation en l’air ont donc été faits par les éléments de la sécurité présidentielle, ainsi que sur les pneus du véhicule, pour le stopper, mais en vain.



Malheureusement, ces tirs auraient occasionné des blessés dans le bus de la MINUSCA. Face à cette situation, le gouvernement centrafricain déplore la mort de la fille âgée de 16 ans lors de cet incident regrettable. Il présente ses condoléances à la famille de la victime et compatit également avec les blessés du contingent égyptien de la MINUSCA. Enfin, il exige avec fermeté qu’une enquête conjointe soit diligentée afin de situer les responsabilités.