RCA : la Maison Russe offre un lot de médicaments contre le VIH/SIDA

La Maison Russe en Centrafrique a procédé le 12 février 2025 à une remise d'un important lot de médicaments contre le VIH/SIDA au ministère de la Santé publique et de la Population lors d’une cérémonie officielle, en présence du président de la République, le Pr Faustin Archange Touadera.



Ce don, composé notamment de médicaments de traitements antirétroviraux de type trithérapie, intervient à un moment crucial pour la prise en charge des patients vulnérables notamment ceux atteints du VIH-SIDA, de la Tuberculose et de l'Hépatite B.



Le ministre de la Santé publique et de la Population, Pierre Somse a salué ce « geste très significatif », soulignant qu’il vient renforcer les capacités nationales de lutte contre ces pathologies à un moment où l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait face à des défis financiers, en raison du retrait du soutien américain. Il a exprimé sa gratitude envers la Maison Russe pour l'engagement en faveur de la santé publique en Centrafrique.



Le lot dont le montant n'a pas été communiqué, est composé de 27 cartons représentant 3000 prises tri-thérapeutiques pouvant couvrir trois mois de soins pour les patients répertoriés.