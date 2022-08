RCA : le président Touadera a reçu le ministre tchadien des Finances et du Budget

Le président de la République Centrafricaine, Pr Faustin Archange Touadera a reçu en audience ce 31 août 2022 à la cité des chefs d’État, une délégation tchadienne, conduite par Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



L’émissaire tchadien était porteur d’un message du président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby à son homologue centrafricain. A la sortie de de cette audience, Tahir Hamid Nguilin a dit que ce message vise à saluer les bonnes relations qui existent entre la République Centrafricaine et la République sœur du Tchad.



Il a ajouté que le contenu de ce message concerne également la marque la considération entre les deux pays, qui a permis que les relations bilatérales entre les deux pays se raffermissent davantage.



Ensuite, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby a voulu, pour la même occasion, informer le président Faustin Archange Touadera de la tenue en cours du dialogue inter-tchadien après l’accord de Doha. La République Centrafricaine, ajoute-t-il, sous l’orientation du président Touadera a soutenu la tenue de ce dialogue.



Enfin, il a émis son souhait de voir les relations entre son pays et la République Centrafricaine se renforcer pour le bien-être des deux peuples. Le ministre tchadien des Finances et du Budget était accompagné de la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’Etranger, Mme Sylvie Baipo Temon.