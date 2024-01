RCA : vers la modernisation avec des projets d'envergure

Le Premier ministre centrafricain, Félix Moloua a dirigé une séance de travail le 16 janvier 2024 avec une délégation de Brics International, menée par le vice-président Ahoua Don Mello. La rencontre visait à discuter de quatre projets majeurs et trois initiatives stratégiques, en envisageant la formation d'un comité de pilotage.



Les projets stratégiques incluent la construction d'un aéroport international pour connecter la République centrafricaine au reste du monde, ainsi que l'édification de lignes ferroviaires pour relier le pays aux côtes du Cameroun, du Soudan et du Tchad.



Il est à noter que les projets de chemin de fer reliant le Tchad au Soudan sont déjà bien avancés en termes d'études préliminaires, tandis que les liaisons entre le Cameroun et le Tchad sont en phase de contractualisation.



Un autre aspect crucial de la réunion concernait l'amélioration des technologies de l'information et de la communication, avec une proposition de mise en place d'une solution 5G pour booster l'échange d'informations et le téléchargement rapide de vidéos.



Cette technologie est envisagée pour améliorer les services dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie et de l'administration publique. La création d'un comité de pilotage a été suggérée pour assurer une coordination efficace entre les opérateurs et l'administration, afin de faciliter la gestion et l'implémentation rapide des projets.



L'objectif est d'accélérer les processus pour que les citoyens centrafricains puissent rapidement bénéficier des résultats concrets de ces initiatives.