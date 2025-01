RDC : Attaques contre des ambassades à Kinshasa - L'ambassadeur du Japon condamne des actes de vandalisme "inacceptables"

Un appel au calme et à la responsabilité





L'ambassadeur Ogawa a appelé au calme et à la responsabilité, soulignant que de tels actes ne font que nuire à l'image du pays et compromettre les relations diplomatiques. Il a également exprimé sa solidarité avec les autres ambassades touchées et a assuré que tout était mis en œuvre pour assurer la sécurité des agents et des ressortissants japonais présents en RDC.





Des motivations encore floues





Les motivations exactes de ces attaques n'ont pas encore été clairement établies. Cependant, plusieurs sources évoquent la possibilité d'actes isolés perpétrés par des individus ou des groupes cherchant à semer le chaos et à déstabiliser le pays.





Une enquête est en cours





Les autorités congolaises ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et traduire les auteurs de ces actes devant la justice. Les forces de sécurité ont été renforcées autour des représentations diplomatiques pour prévenir de nouvelles attaques.





Un appel à la solidarité internationale





Plusieurs voix se sont élevées au sein de la communauté internationale pour condamner ces actes de vandalisme et appeler au respect des missions diplomatiques. L'Union africaine a notamment exprimé sa solidarité avec les pays touchés et a appelé les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des représentations diplomatiques.







Les attaques contre les ambassades à Kinshasa sont des actes graves qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Il est essentiel que les auteurs de ces actes soient rapidement identifiés et traduits en justice. La communauté internationale doit également se mobiliser pour soutenir la RDC dans ses efforts pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et promouvoir un climat de paix et de dialogue.