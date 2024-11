RDC-CANADA : tête-à-tête entre la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et son homologue canadien

La Première ministre de RDC Judith Suminwa Tuluka a clôturé son séjour à Ottawa par un tête-à-tête avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Cette rencontre a marqué un pas décisif dans le renforcement de l’axe Kinshasa-Ottawa, avec des discussions centrées sur la diversification économique, la transition écologique, et le retour de la paix dans l’Est de la RDC.



Justin Trudeau a réaffirmé l’engagement du Canada à accompagner la RDC dans ses ambitions de développement, tout en soulignant l’importance des opportunités économiques et des investissements.



Il a également évoqué l’intérêt croissant du Canada pour renforcer sa présence en RDC, notamment dans les secteurs de l’économie verte, des mines, et de la formation professionnelle. La forte diaspora congolaise au Canada constitue un atout stratégique pour dynamiser cette coopération.



Concernant la situation sécuritaire à l’Est, il a assuré que son pays est prêt à contribuer aux efforts pour rétablir la paix. Plus tôt, Judith Suminwa a été ovationnée par les parlementaires à la Chambre des communes, un moment fort témoignant de l’amitié entre les deux nations.



À travers cette visite, la cheffe du gouvernement de RDC a porté haut la voix de la RDC, plaidant pour des partenariats stratégiques et une coopération renforcée entre les deux pays.