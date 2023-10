RDC : Environ 40 morts après le naufrage d’une baleinière à Mbandaka

« Le bilan provisoire d’un naufrage qui s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi 14 octobre aux larges de la ville de Mbandaka fait état d'environ quarante morts et plusieurs disparus », a rapporté Radio Okapi ajoutant que le HB Mapamboli, l’embarcation en bois qui a coulé, se rendait à Bolomba-Centre et « elle a été partiellement remontée afin de faciliter les recherches de nombreux corps encore enfouis sous les eaux du fleuve Congo ».



Selon des sources de RTNC, « cette embarcation a quitté le port de Bankita, (Mbandaka), en partance vers le territoire de Bolomba avec des passagers à son bord et marchandise ».



D’après Radio Okapi, l’embarcation « avait à son bord plus de cent passagers et de marchandises, dont des matériaux de construction destinés aux travaux du programme de développement local de 145 territoires ».



« Mais, la baleinière a eu du mal à avancer à cause de la surcharge. Pendant que l’équipage tentait de rééquilibrer l’embarcation, celle-ci a ensuite basculé et projeté les passagers avec leurs biens; avant de couler entièrement ».



« Plusieurs personnes se sont noyées. Le bilan provisoire, dressé par les familles des victimes et la société civile, fait état d’environ quarante corps repêchés, dont celui de la chargée de logistique de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)\Bolomba. Il y a aussi plusieurs disparus et quelques rescapés ».

Au moment de la publication, RTNC a souligné que les autorités provinciales sont en plein conseil de sécurité d’urgence convoquée par l’autorité provinciale.