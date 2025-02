RDC : Face à la menace du M23, Kinshasa cherche du soutien militaire auprès du Tchad

L'escalade des tensions avec le M23 a conduit la République Démocratique du Congo (RDC) à renforcer ses alliances militaires. Selon des informations de(RFI), Didier Mazenga, envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, a rencontré le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno à N'Djamena le 18 février.Lors de cette rencontre, la RDC a demandé une "aide militaire sous toute forme", selon une source tchadienne. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de Kinshasa visant à contrer les offensives du M23, dont les autorités congolaises accusent Kigali de soutenir les forces.

Cette demande intervient alors que les tensions avec le M23, un groupe armé accusé d'être soutenu par le Rwanda, connaissent une escalade.



Il est à noter que le Tchad n’a toutefois pas officiellement confirmé les informations de Rfi. La Présidence s’est contenté de mentionner un courrier du président de la RDC remis à son homologue tchadien





Le Tchad, un allié potentiel pour la RDC ?





Le Tchad, qui dispose d'une armée relativement puissante et expérimentée, pourrait apporter un soutien militaire précieux à la RDC. Le pays a déjà participé à plusieurs opérations de maintien de la paix dans la région, notamment au sein de la force multinationale du G5 Sahel.



Cependant, le Tchad n'a pas encore officiellement communiqué sur la suite donnée à cette requête. Il est possible que le pays examine attentivement la demande de la RDC avant de prendre une décision.





Une situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC





Les combats entre les FARDC et le M23 ont repris de plus belle ces dernières semaines, provoquant le déplacement de milliers de civils. La situation humanitaire dans la région est de plus en plus critique.



La RDC accuse le Rwanda de soutenir activement le M23, ce que Kigali nie en bloc. Les tensions entre les deux pays sont vives et font craindre une escalade du conflit.





Conclusion





La demande d'aide militaire de la RDC auprès du Tchad témoigne de la gravité de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Si le Tchad accepte de répondre favorablement à cette requête, cela pourrait marquer un tournant dans le conflit et renforcer la position de Kinshasa face au M23.