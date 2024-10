RDC : La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka représente le Président à Bruxelles au RAF2024

Lors de son allocution, Mme Tuluka a mis en avant les opportunités d'investissement en RDC : « Mon pays, la République Démocratique du Congo, offre des opportunités d’investissement exceptionnelles. Avec ses vastes ressources naturelles, sa biodiversité et ses minerais stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, la RDC est en passe de devenir un acteur clé de la croissance économique en Afrique. »



La Cheffe du Gouvernement a également salué les réformes économiques mises en place par son gouvernement. « Investir en RDC, c’est faire un choix économique judicieux et exprimer une confiance dans l’avenir prometteur de notre pays », a-t-elle souligné.



Le RAF2024 se tient sous le thème « Ensemble, construisons l’Afrique », mettant la RDC à l’honneur pour son rôle dans la lutte contre les changements climatiques, soulignant ainsi son engagement envers un avenir durable.



La participation de la Première Ministre à cet événement international souligne l'importance croissante de la RDC sur la scène mondiale et son potentiel en tant que destination d'investissement stratégique en Afrique.