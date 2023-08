RDC : Le Japon compte injecter un milliard de dollars dans le cadre d'une coopération économique

Le Ministre japonais a tenu des discussions avec le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie Nationale, Vital KAMERHE, au sein de son bureau. Il a expliqué qu'il était venu pour collaborer avec les autorités congolaises dans l'objectif d'étudier la possibilité de mettre en œuvre le protocole d'accord précédemment signé entre le Japon et la RDC, représentée par la Ministre des Mines, Marie Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI, lors de sa mission officielle à Tokyo en décembre 2022.



Dans un contexte où le monde se tourne de plus en plus vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables, le Japon, leader dans cette industrie, se tourne vers l'Afrique à la recherche de minéraux tels que le cobalt, le lithium, le cuivre, et autres.



Conscient du vaste potentiel minier de la République Démocratique du Congo, le Ministre japonais a exprimé le désir du Japon d'augmenter considérablement les échanges commerciaux avec le pays, en mettant l'accent sur le secteur minier. Il a également révélé que son gouvernement est prêt à allouer un budget d'un milliard de dollars américains pour renforcer cette coopération, en l'élargissant à d'autres domaines de développement.



De son côté, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie Nationale, Vital KAMERHE, s'est montré favorable au renforcement de la coopération économique entre la RDC et le Japon. Il a souligné l'importance de mettre en place des projets à grande échelle bénéfiques aux deux pays, dans un esprit de partenariat mutuellement avantageux.