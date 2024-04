AFRIQUE

RDC : Le groupe rebelle M23 est déjà dans la périphérie nord de Sake

Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Avril 2024

D’après l’AFP, les rebelles du M23 ont récemment progressé jusqu’à la périphérie nord de Sake, située à plus de 20 km à l’ouest de Goma. Cette avancée a été signalée par la mission onusienne. De plus, d’autres éléments armés ont été repérés dans le parc national des Virunga, et ils menacent de couper la route entre Goma et Sake.