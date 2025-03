RDC - Paix dans la Région des Grands Lacs : Rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha

Lors de cette réunion, les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la région des Grands Lacs, qui a été marquée par des conflits et des tensions militaires. Cette déclaration est un pas important vers la stabilité et la paix dans un contexte où de nombreux enjeux sécuritaires persistent.

Modalités à Venir La présidence congolaise a annoncé que les modalités d'exécution de cet accord seront précisées dans les jours à venir, s'appuyant sur les acquis des Processus de Luanda et de Nairobi. Ces processus visent à trouver des solutions durables aux conflits dans la région et à promouvoir un dialogue constructif entre les parties concernées.



Cette rencontre à Doha témoigne des efforts continus des dirigeants de la région et de l'importance de la coopération internationale, notamment le rôle facilitateur du Qatar, pour encourager le dialogue et la paix dans cette zone géographique cruciale. Les prochaines étapes seront essentielles pour traduire ces engagements en actions concrètes et durables.