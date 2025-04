RDC : Retour de Joseph Kabila à Goma - Un message de présence et d'action

Sur son compte Twitter, Joseph Kabila a exprimé son retour avec des mots empreints de détermination :



"J’ai foulé le sol de Goma. Mon retour n’est pas une visite, c’est une déclaration. Le temps des silences est révolu. Le peuple congolais mérite qu’on soit là, dans la douleur comme dans l’action. Ce n’est que le début."





Signification du Retour





Ce retour est largement interprété comme un geste politique fort, intervenant à un moment crucial où la région est confrontée à des défis sécuritaires et politiques majeurs. Les déclarations de Kabila suggèrent un engagement renouvelé à s'impliquer activement dans les affaires du pays et à soutenir le peuple congolais dans cette période difficile. Son retour suscite des interrogations et des attentes quant à son rôle potentiel dans la recherche de solutions aux conflits et à la stabilisation de la région.