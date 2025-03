AFRIQUE RDC: la crise économique s'aggrave à Goma alors que les rebelles du M23 renforcent leur contrôle

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 3 Mars 2025



Les rues habituellement animées de Goma, la capitale du Nord-Kivu, sont tombées dans un silence étrange. La ville est aux prises avec une crise économique et financière sans précédent, suite à la prise de pouvoir le mois dernier par les rebelles du M23, apparemment soutenus par le Rwanda.

Les entreprises peinent à survivre, les transactions financières sont presque paralysées et les habitants ont de plus en plus du mal à joindre les deux bouts. Avec la fermeture des banques et des coopératives, les transactions monétaires sont devenues presque impossibles, laissant les deux millions d’habitants de Goma dans une situation désespérée.



Gaston Mumbere, un habitant du quartier, s'inquiète de la façon dont il paiera ses factures fin février. «Nous souffrons beaucoup, et nos familles sont également victimes du manque de circulation de l'argent entre les gens », a-t-il déclaré. « Les banques ne fonctionnent pas et nous réalisons désormais que les armes tuent des gens, mais que la faim nous tuera aussi. »



La fermeture des institutions financières a ébranlé les entreprises, les vendeurs du marché ayant du mal à écouler leurs produits. Aux Virunga, principal marché de Goma, les vendeurs repartent souvent les mains vides. Collette Musumba, qui vend des haricots, a vu ses revenus chuter. « Avant, nous gagnions jusqu'à 100 000 francs congolais (36 dollars), mais aujourd'hui, il est difficile de gagner ne serait-ce que 30 000 francs (11 dollars) », a-t-elle déclaré. « Je ne vends pas grand-chose en une journée et je ferme les marchandises pour rentrer à la maison et cuisiner pour les enfants.»



Même les employés du gouvernement et du secteur privé n’ont toujours pas reçu leurs salaires depuis que le M23 a pris le contrôle du pays, ce qui fait craindre un effondrement économique total. Les analystes préviennent que le système financier est au bord du gouffre, avec une érosion rapide de la confiance dans les banques et les institutions de microfinance.



« Les institutions de microfinance souffriront encore plus que les banques », a déclaré Deogracias Bengehya, professeur d'économie à l'université de Goma. Pourquoi ? Parce que les banques ont des représentants ailleurs, mais beaucoup d’institutions de microfinance n’opèrent qu’à Goma.



Dans le but de stabiliser la situation, le gouverneur du Nord-Kivu, nommé par l’alliance M23, a rencontré des responsables du secteur bancaire à la mi-février, pour explorer les moyens de rouvrir les institutions financières dans des conditions sécurisées. Cependant, aucune solution concrète n’a été trouvée.



La paralysie financière actuelle souligne la fragilité du système économique de Goma, et suscite des inquiétudes urgentes quant à l’imminence d’une catastrophe humanitaire. Les Nations Unies ont déjà qualifié la situation humanitaire dans la ville d'alarmante, avec une insécurité alimentaire et des déplacements de population qui s'aggravent de jour en jour.



Alors que la violence fait rage en RDC, l'ONU a donné son feu vert à l'évacuation des familles de son personnel international du Burundi, selon une lettre consultée par l'agence de presse AFP. La lettre est datée du 21 février ; depuis, plusieurs vols ont été affrétés, a indiqué un responsable de l'ONU.



Ces dernières semaines, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de deux villes importantes de l'est de la RDC. Le groupe a poursuivi sa progression et les combats se sont rapprochés de la frontière burundaise. La nation, qui a soutenu la RDC avec quelque 10 000 soldats dans le cadre d’un précédent accord, a exprimé de plus en plus son inquiétude.



Cette semaine, le président burundais a déclaré que son pays était déterminé à résoudre les différends entre les deux pays par des moyens pacifiques. Ses commentaires interviennent alors que des sources militaires ont indiqué que le Burundi avait stationné des troupes le long de sa frontière, à une dizaine de kilomètres de l'avancée du M23.



L’est de la RDC, riche en minerais, est en proie à un conflit depuis plus de trois décennies, depuis le génocide rwandais de 1994. Alors que Goma reste sous le contrôle des rebelles, les habitants continuent de lutter, ne sachant pas quand la normalité reviendra









Dans la même rubrique : < > Bangui, capitale africaine de l'alimentation scolaire : un engagement pour l'avenir des enfants RCA - Le Président Touadéra félicite les Fauves U17 : Un espoir pour le football centrafricain Cameroun-RDC : Une mission conjointe pour faciliter la reconnaissance des diplômes universitaires Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)