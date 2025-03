RDC : le président Tshisekedi a reçu l’envoyé spécial du président américain Donald Trump

Le dimanche 15 mars 2025, à la Cité de l’Union africaine, le président Félix Tshisekedi a échangé avec Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump et membre du Congrès américain.



La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), marquée par la présence des troupes rwandaises qui appuient les terroristes du M23, était le principal sujet à l’ordre du jour de cette rencontre.



Pour l’émissaire américain, « il faut que la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous ». « Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s’érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC », a rassuré Ronny Jackson.



Dans la même logique, l’envoyé spécial du président Trump a émis le vœu de voir des investissements américains atterrir sur une terre où règne la paix. « Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix », a insisté Ronny Jackson.



Membre du Congrès américain, Ronny Jackson travaille dans plusieurs commissions entre autres sur l’armement, les renseignements et les relations extérieures.