RDC : le président Tshisekedi a reçu le gouverneur élu du Sud-Kivu

Le Président Félix Tshisekedi a reçu, mardi dernier, à la Cité de l’Union africaine, le gouverneur élu du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, contraint de quitter sa province après l’invasion de la ville de Bukavu par des troupes rwandaises et les terroristes du M23.



Selon M. Purusi, le chef de l’État lui a exprimé toute sa compassion et sa proximité envers ses compatriotes du Sud-Kivu qui vivent sous le joug des envahisseurs.



Il a fait savoir qu’il a reçu des instructions du président de la République, pour continuer à administrer sa province à partir de la ville d’Uvira. Le gouverneur du Sud-Kivu s’est dit réconforté par l’appui du chef de l’Etat, et le soutien de toute la population congolaise.



Il a par ailleurs salué les résultats jusque-là obtenus par la RDC sur le front diplomatique, sous le leadership du président Félix Tshisekedi.