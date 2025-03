RDC : sommet extraordinaire de la SADC sur la situation sécuritaire

Les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe se sont réunis, ce jeudi, en Sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC.



Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, le Sommet a « mis fin au mandat de la SAMIDRC et ordonné le début d’un retrait progressif de ses troupes ».



A cette occasion, le chef de l’État Congolais a salué l’initiative du président angolais Joâo Lourenço qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda, une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi.



« Cette démarche qu’il assume pleinement, et avec détermination, témoigne de la volonté de l’Angola d’accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur le terrain », a déclaré le président de la RDC, Etienne Tshisekedi.