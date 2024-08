RDC : une délégation de l’Internationale socialiste, conduite par Saleh Kebzabo, reçue à la Présidence

« Nous sommes venus présenter au Président Tshisekedi les félicitations de l’Internationale socialiste pour sa réélection à la tête République Démocratique du Congo (RDC) et lui exprimer le soutien de notre mouvement », a déclaré Saleh Kebzabo.



Chantal Kambiwa, Secrétaire générale et Augustin Kabuya, l’un des vice-Présidents de cette plate-forme politique ont aussi pris part à la rencontre.



L’Internationale socialiste (IS) est une organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes du monde, ainsi que certains démocrates. Elle est l’héritière directe de l’Internationale ouvrière socialiste (IOS).