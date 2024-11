Rappel de l'ambassadrice tchadienne en Inde : Dillah Lucienne sommée de quitter New Delhi

Cette décision fait suite à un décret présidentiel daté du 5 août 2024 qui avait déjà annoncé le rappel de Mme Dillah Lucienne. Le délai imparti pour exécuter cette décision vient d'expirer.



Les raisons officielles de ce rappel n'ont pas été communiquées. Cependant, ce type de décision est souvent motivé par des raisons politiques ou diplomatiques. Il est possible que le gouvernement tchadien souhaite donner une nouvelle orientation à sa politique étrangère en Inde ou renforcer sa présence diplomatique dans cette région du monde.



Le rappel d'un ambassadeur est un événement diplomatique significatif qui peut avoir des implications importantes sur les relations bilatérales entre deux pays. Dans le cas du Tchad et de l'Inde, les relations entre les deux pays ont connu un développement significatif ces dernières années, notamment dans les domaines économique et culturel.