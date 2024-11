Ras Al Khaimah : meilleure ville au monde pour les expatriés « souhaitant se lancer à l’étranger »

La ville de Ras Al Khaimah a franchi une étape importante dans son parcours pour devenir une destination de premier plan où vivre, travailler et explorer, en obtenant la première place dans une enquête sur les meilleures destinations d'expatriés au monde, menée par InterNations, le plus grand réseau mondial d'expatriés.



L'Émirat s'est assuré la première place sur 53 villes dans l'indice Expat Essentials, réalisé par InterNations dans le cadre de son rapport Expat Insider 2024. L'indice est basé sur quatre catégories : Admin (à quel point il est facile d'obtenir un visa, de traiter avec la bureaucratie locale, d'ouvrir un compte bancaire) ; Logement (abordabilité du logement, facilité de trouver un logement) ; Vie numérique (disponibilité de services gouvernementaux en ligne, Internet haut débit) ; et la langue (à quel point il est facile de s'intégrer sans parler la langue locale).



Cette reconnaissance internationale souligne l'engagement de Ras Al Khaimah à créer un environnement de vie et de travail exceptionnel pour sa communauté d'expatriés diversifiée et croissante, et ce conformément à la vision de Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et souverain de Ras Al Khaimah.



Mme Heba Fatani, directrice générale du bureau des médias du gouvernement de Ras Al Khaimah, a déclaré : « Cette réalisation reflète notre engagement à créer une communauté sûre, accueillante et prospère qui attire des individus de partout.



Le mélange unique d’infrastructures modernes, d’environnement naturel spectaculaire, d’histoire et de culture riches et de paysages commerciaux et touristiques florissants de Ras Al Khaimah contribue à sa réputation de destination de premier plan pour les expatriés souhaitant vivre et travailler, ou créer des entreprises ici. »



La communauté d'expatriés d'InterNations comprend plus de 5,4 millions de membres répartis 420 villes et 166 pays.