Réconciliation au Tchad : retour au pays de quatre activistes

Une délégation de quatre opposants et activistes tchadiens vivant en exil, composée de Makaila Nguebla, Abel Maïna, Habib Ben et Hisseine Dagga Tahirou, a regagné ce dimanche N'Djamena en provenance de Paris. Ils ont été accueillis au pavillon d'honneur par plusieurs personnalités, notamment le conseiller au CNT, Bedeï Toulloumi.



De nombreux citoyens se sont mobilisés à l'aéroport pour les accueillir.



Makaïla Nguebla, Abel Maïna et d'autres opposants ont été reçus par le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, le 14 novembre à Paris. Après des années de lutte, ils ont été sollicités pour rentrer au pays dans le cadre de la réconciliation nationale et ont exprimé plusieurs préoccupations, notamment sécuritaires. Le PCMT "nous a rassuré", indique Makaïla Nguebla.