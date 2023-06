Reconnaissance bien méritée : "Ebeker" honoré en tant que Meilleur pédagogue africain d'anglais

M. Abakar Bichara est à la tête de l'American Happiness Academy, comprenant un centre d'apprentissage des langues vivantes, en particulier l'anglais, un complexe scolaire, ainsi qu'une structure d'interprétariat et de traduction multilingues.



Ce vendredi 16 juin 2023, il s'est vu remettre en personne son prix dans le cadre du "Prix de Mérite Africain de l'année" dans la catégorie "Meilleur enseignant d'anglais", décerné par l'Organisation des Awards Convention Africaine des Médias.



Surnommé "Parler Anglais", il a su marquer les esprits grâce à ses actions de solidarité, sa détermination entrepreneuriale et surtout sa contribution à la promotion de la paix en Afrique, ce qui lui a valu ce "Prix de Mérite Africain".



Lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux, dont le PADEV KIGALI 2022, cette nouvelle distinction représente une reconnaissance supplémentaire de son courage et de son dévouement au fil des années.