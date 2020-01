Recrutement d’un(e) employé(e) secrétariat

L’Ambassade du Japon en Guinée recherche un(e) secrétaire. Poste proposé Secrétaire Tâches – Prise en charge du courrier – Relations avec l’administration, les institutions et les autres ambassades – Relations clientèle avec les prestataires de l’Ambassade – Assistance aux diplomates (Ministères, agences de voyages, banques, véhicules, achats et gestion des consommables, etc.) Type de… Read […]

L’Ambassade du Japon en Guinée recherche un(e) secrétaire. Poste propo...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...