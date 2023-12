Référendum constitutionnel au Tchad – Président de la transition : Ce « dimanche 17 décembre 2023 est un jour historique et plein d’espoir » pour le Tchad

« Par la grâce du Tout Puissant, aujourd’hui dimanche 17 décembre 2023 est un jour historique et plein d’espoir pour notre pays. Nous sommes entrain de franchir un grand pas pour le retour ordonné à l’ordre constitutionnel », a souligné sur ses comptes officiels, le Président de la transition.



« Par la même Grâce Divine, j’ai pu voter en toute liberté et accomplir ainsi mon devoir civique. En tant que Président de Transition et garant du processus, j’ai suivi avec une grande attention la campagne qui s’est déroulée dans le calme, la sérénité et le respect. Je voudrais féliciter le peuple tchadien, la classe politique, la société civile et tous les acteurs impliqués dans la réussite de cette étape. Je saisis cette occasion pour appeler les tchadiens à sortir massivement pour voter, car le vote est un acte citoyen avant tout. Je voudrais également rassurer tous mes compatriotes que quelque soit le résultat du vote, il sera respecté », a ajouté le Général Mahamat Idriss Deby.