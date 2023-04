Réforme de la structure de santé militaire au Tchad : les enjeux et les projets de loi

Le ministre des Armées du Tchad, Daoud Yaya Brahim, a pris la parole ce 17 avril pour présenter deux projets de loi visant à améliorer les structures de santé pour les militaires et la population civile. Dans son discours, il a mis l'accent sur l'importance de moderniser l'infrastructure de santé de N'Djamena, la capitale du pays, en transformant l'hôpital de Garnison en un établissement public hospitalier.



L'hôpital de Garnison a commencé comme une simple infirmerie pour les militaires après l'indépendance, mais au fil du temps, il a évolué pour devenir une Direction de Service de Santé, offrant des services à plus de soixante unités des Forces de Défense et de Sécurité. Cependant, selon le ministre, les résultats obtenus par cette structure n'étaient pas à la hauteur de son potentiel en raison de son statut de simple service du Ministère des Armées.



Pour remédier à cette situation, le gouvernement a proposé la création d'un hôpital militaire de 100 à 200 lits ainsi que cinq centres de santé militaires supplémentaires, conformément à la promesse faite par le président de transition lors de la 13ème édition de la fête des Armées en décembre 2021. Cette initiative vise à offrir des soins de qualité aux militaires, aux paramilitaires et à leur famille, mais également à la population civile.



Le projet de loi comprend également la création d'une Pharmacie Centrale des Armées, une institution autonome qui assurera l'approvisionnement en médicaments génériques essentiels, ainsi que la production et la fabrication de produits indispensables à des soins de qualité dans la chirurgie de guerre. Selon le ministre, la création de cette pharmacie permettra de surmonter les difficultés liées à la mondialisation, à la complexité du circuit d'approvisionnement et à la prolifération de produits de qualité inférieure et falsifiés.



La pharmacie centrale des Armées approvisionnera les hôpitaux et les centres de santé à titre onéreux. Les hôpitaux sont remboursés par la Caisse Assurance Maladie des Armées (CAMA) dans le cadre de la couverture santé universelle après prestation des soins aux militaires et à leur famille.



L'objectif final de ces réformes est d'améliorer les conditions de vie des militaires, des paramilitaires et de leur famille, ainsi que celles de la population civile en général. Face à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité et aux nouveaux enjeux sécuritaires, ces réformes sont adaptées aux structures de santé pour répondre aux besoins de la population.