Réforme des partis politiques : le FONAC dénonce des dérives totalitaires

Le coordinateur du Front de l’opposition nouvelle pour l’alternance et le changement (FONAC), Mahamat Adoum, a animé, ce samedi 4 août 2018, au siège du PLD, une conférence de presse pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur la situation politique en déconfiture extrême créée par le président Idriss Deby, d’après lui.



Le FONAC fustige les conséquences nuisibles et désastreuses du forum qui sont à la base de la prise d'ordonnances irréfléchies, liberticides concoctées de toutes pièces pour conduire le Tchad dans une confusion totale. Il demande aux partis politiques de l’opposition et de la majorité de se lever comme un seul homme et rejeter cette ordonnance liberticide et antidémocratique.



Le coordinateur du FONAC, Mahamat Adoum indique que les cas les plus illustrant sont les décrets de nomination des responsables du bureau permanent des élections pendant la mise en place du CNDP et la promulgation de l’ordonnance 20 du 7 juin 2018 portant charte des partis politiques, laquelle ordonnance porte en elle plusieurs contradictions.



« Le président Idriss Deby s’est fixé comme objectif de régler les comptes aux partis politiques et aux associations de la société civile qui ont boycotté le forum. Il serait judicieux que le président Deby prenne son courage à deux mains pour prononcer la dissolution des partis politiques au Tchad et laisser libre champ au MPS pour faire cavalier seul en tant que parti politique, que de distraire les tchadiens sur un simulacre démocratie », indique le coordinateur du FONAC, Mahamat Adoum.