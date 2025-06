Tchad : dans le Kanem, plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, a présidé mardi dernier à Mao, la réunion de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage, prévue du 20 au 22 juin 2025.



Cette rencontre s'est tenue en présence des autorités administratives et traditionnelles, ainsi que des représentants des organisations de la société civile.



L’objectif de cette réunion est de mobiliser les partenaires, et de sensibiliser la population à l'importance de cette campagne pour la santé des enfants. Il s'agit de rassembler les ressources et l'engagement de tous les acteurs (autorités, partenaires, société civile, etc.), afin d'assurer le succès de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, à travers la province.