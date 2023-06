Rencontre avec OBAD KB : Son rêve de faire briller la musique tchadienne à l'échelle mondiale

Obad KB reste ambitieux dans sa vision, déclarant : "Je souhaite que la musique tchadienne trouve une place de choix dans le monde". Son désir est de voir la musique tchadienne devenir un phénomène mondial. Bien qu'il s'agisse d'une projection pour le moment, il y croit fermement.



Au cours de sa carrière, Obad KB considère l'année 2023 comme une année décisive : "Pour moi, c'est l'année de la performance, de nombreuses choses vont se produire et le meilleur est à venir". Obad KB est un artiste tchadien ambitieux, qui a une vision bien définie de son milieu. Il encourage ses pairs à se soutenir mutuellement pour progresser et faire avancer le mouvement musical au Tchad, conscients des tendances laxistes et individualistes qui existent dans l'industrie musicale locale.



Selon Obad KB, il a choisi la musique parce que "s'exprimer et s'affirmer sont des priorités pour un musicien", et cela fait partie intégrante de sa philosophie de vie. En tant que penseur libre, il considère la musique comme un moyen d'impact social et une façon importante de s'adresser au public. Même s'il reconnaît que la musique n'est pas la seule chose qui compte, il la considère comme une philosophie à part entière.



Avec sa vision ambitieuse et sa mentalité positive, OBAD KB est un artiste qui rêve en grand. Il est important de découvrir ses œuvres disponibles sur les plateformes numériques.